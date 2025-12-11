Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Алонсо про 1:2 с «Ман Сити»: «Реал» в деликатной ситуации и чувствует себя менее уверенно, поэтому «горожанам» удалось переломить ситуацию за 10 минут. Но мне не в чем винить игро

Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс"

"Думаю, нам в чем себя винить. Мы очень хорошо начали матч, но бывают моменты, когда любые оплошности особенно болезненны. Соперник вышел вперед уже через 10 минут [после нашего гола], мы не лучшим образом контролировали игру, но потом взяли ее под контроль до самого конца. Наши действия были недостаточно тонкими, но мне не за что винить игроков.

Когда ты находишься в деликатной ситуации, когда у тебя столько травм, то чувствуешь себя менее уверенно, поэтому «горожанам» удалось быстро переломить ситуацию, они сильны. Мы пропустили мало, но этого было достаточно. Когда дела складываются не лучшим образом, у тебя появляются моменты, но ты их не используешь.

Мое будущее? Речь не обо мне. Я сосредоточен на следующем матче «Реала», важно именно это", — сказал главный тренер мадридцев.