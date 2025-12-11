Алонсо про 1:2 с «Ман Сити»: «Реал» в деликатной ситуации и чувствует себя менее уверенно, поэтому «горожанам» удалось переломить ситуацию за 10 минут. Но мне не в чем винить игро

"Думаю, нам в чем себя винить. Мы очень хорошо начали матч, но бывают моменты, когда любые оплошности особенно болезненны. Соперник вышел вперед уже через 10 минут [после нашего гола], мы не лучшим образом контролировали игру, но потом взяли ее под контроль до самого конца. Наши действия были недостаточно тонкими, но мне не за что винить игроков.