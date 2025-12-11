Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Спаллетти о 2:0 с «Пафосом»: «Мы недовольны собой, некоторые ситуации в 1-м тайме были откровенно стыдными. “Юве” слишком много позволял сопернику, допускал дешевые ошибки»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги игры с «Пафосом» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0).

"Было очень важно одержать победу, после нее все выглядит лучше. Анализируя матч, я понимаю, что нам, конечно, нужно делать больше, мы недовольны, ребята недовольны собой, временами мы делали самый минимум. Некоторые ситуации в первом тайме были откровенно стыдными. После перерыва мы немного расслабились и стали спокойнее действовать с мячом, принимая решения.

Это правда, что у нас есть некоторые трудности в обороне, но очевидно, что нам нужен правоногий центральный защитник, потому что Калулу должен быть фулбэком, а эту позицию сейчас занимает Уэстон [Маккенни]. Когда Камбьязо нужно защищаться против мускулистых нападающих, у него возникают некоторые трудности, его сильные стороны проявляются в атаке.

Это правда, что мы слишком много позволяли «Пафосу» в первом тайме. Мы также допустили несколько дешевых ошибок, иногда просто невероятно видеть их, осознавать, что наши игроки не могут принять правильные решения в этих эпизодах, но в такой уж мы ситуации", — сказал Спаллетти.