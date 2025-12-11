Гвардиола про 2:1 с «Реалом»: «Сити» мог сыграть лучше, но согласен на такой результат. Есть что улучшать, к победе в ЛЧ мы еще не готовы"

«Мы могли сыграть лучше. На этом стадионе очень тяжело. Пять или шесть наших игроков приехали сюда впервые. Мы должны быть рады победе, особенно в плане набранных очков. Их у нас теперь 13, и место в первой восьмерке в наших руках. Финишировать в топ-8 — это наша цель, и здорово, что мы победили тут после игры с “Байером”.