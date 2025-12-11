Перед матчем «Вильярреал» — «Копенгаген» в ЛЧ по ошибке включили гимн Лиги Европы

Эта ситуация вызвала улыбки у футболистов. Болельщики, в свою очередь, освистали гимн другого турнира.
Встреча проходила в Испании и завершилась победой датского клуба со счетом 3:2.
Перед началом матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Копенгагеном» на стадионе по ошибке включили гимн Лиги Европы.
