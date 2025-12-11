Артета о 3:0 с «Брюгге»: «Мадуэке и Мартинелли были великолепны. Мы рады возвращению Жезуса, он преодолел боль и неуверенность — это показывает его психологическую стойкость»

Кристиан Нергор, наверное, готовится лучше всех. Он помогает нам становиться лучше каждый день. Он может играть на любой позиции. Независимо от того, играет ли он больше или меньше минут, его отношение к делу безупречно, и это действительно хороший пример для всех нас. Мадуэке и Мартинелли сегодня были великолепны. То, как они угрожали воротам и завершали атаки, было потрясающе.