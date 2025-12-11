Холанд про 2:1 с «Реалом»: «Игра была немного хаотичной — “Ман Сити” не мог взять ее под контроль. Ждали, что Мбаппе сыграет — хочется соревноваться против лучших»

Мы знали, что у «Реала» есть травмы. У нас они тоже есть, но у соперника их много. Не хочется, чтобы кто-то из футболистов был травмирован, но мы ждали, что Килиан Мбаппе сыграет. Я ожидал сыграть против него. Это не радует, когда такие футболисты не играют, потому что хочется соревноваться против лучших. Это дает психологический стимул", — сказал Эрлинг Холанд.