Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Беллингем про Алонсо: «Замечательный тренер. У меня с ним прекрасные отношения, у партнеров — тоже. В “Реале” никто не жалуется, пытаемся решить проблемы в раздевалке»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о главном тренере команды Хаби Алонсо после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"У нас замечательный тренер. У меня с ним прекрасные отношения. И я знаю, что у многих моих партнеров по команде тоже.

У нас прошли хорошие разговоры внутри команды после того, как мы несколько раз сыграли вничью. Чувствуем, что преодолели эту полосу неудач, за исключением последних двух матчей.

Никто не сдается, никто не жалуется. Мы продолжаем пытаться решить проблемы в раздевалке, независимо от того, что происходит за ее пределами.

Есть все необходимое, чтобы изменить ситуацию. Возможно, нам просто нужно немного удачи или нужно что-то обсудить внутри команды", — сказал Джуд Беллингем в интервью TNT.

Алонсо сыграл с «Сити» по конспектам Анчелотти — почти сработало! Разбор Палагина и Лукомского.