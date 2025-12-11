Конте про 0:2: «Бенфика» играла в пятницу, а «Наполи» — в воскресенье. У нас короткий состав и мало возможностей для ротации, чтобы дать футболистам отдохнуть"

Даже после прошлой победы я говорил, что у нас короткий состав и что у нас мало возможностей для ротации состава, чтобы дать футболистам отдохнуть. В последнее время темп в Италии значительно вырос, но не будем забывать, что «Бенфика» играла в пятницу, а мы — в воскресенье, а потом нам нужно было ехать в Лиссабон, так что мелочей много, и они накапливаются", — сказал Антонио Конте.