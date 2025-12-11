Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Моуринью о словах Конте: «Говорить, что “Бенфика” была свежее физически, — это звучит как отговорка»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Наполи» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Команда хорошо играла в течение 3−4 недель. Я видел, как мы сыграли со “Спортингом”, поэтому я ожидал, что и сейчас покажем хороший результат.

Я также знал, что нам предстоит противостоять фантастической команде с топ-тренером, который использует схему с тремя защитниками, создающую проблемы соперникам, но мы сыграли очень хорошо и заслужили победу.

Говорить, что «Бенфика» была свежее физически, — это звучит как отговорка.

Мы провели хороший анализ. Я решил выпустить Франьо Ивановича вместо Эвангелоса Павлидиса в нападении — и это изменило нашу атакующую стратегию. Павлидис совершает такие перемещения в полузащите, что команде вроде «Наполи» легко оказывать на него давление. Иванович же создает дополнительную нестабильность команде, которая обороняется втроем", — сказал Жозе Моуринью.

Конте про 0:2: «Бенфика» играла в пятницу, а «Наполи» — в воскресенье. У нас короткий состав и мало возможностей для ротации, чтобы дать футболистам отдохнуть".