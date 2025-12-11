Моуринью о словах Конте: «Говорить, что “Бенфика” была свежее физически, — это звучит как отговорка»

«Команда хорошо играла в течение 3−4 недель. Я видел, как мы сыграли со “Спортингом”, поэтому я ожидал, что и сейчас покажем хороший результат.
Я также знал, что нам предстоит противостоять фантастической команде с топ-тренером, который использует схему с тремя защитниками, создающую проблемы соперникам, но мы сыграли очень хорошо и заслужили победу.
Говорить, что «Бенфика» была свежее физически, — это звучит как отговорка.
Мы провели хороший анализ. Я решил выпустить Франьо Ивановича вместо Эвангелоса Павлидиса в нападении — и это изменило нашу атакующую стратегию. Павлидис совершает такие перемещения в полузащите, что команде вроде «Наполи» легко оказывать на него давление. Иванович же создает дополнительную нестабильность команде, которая обороняется втроем", — сказал Жозе Моуринью.
Конте про 0:2: «Бенфика» играла в пятницу, а «Наполи» — в воскресенье. У нас короткий состав и мало возможностей для ротации, чтобы дать футболистам отдохнуть".