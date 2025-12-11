Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Сергей Ташуев: «Не надо Шпилевского называть Нагельсманном! Перестаньте вешать ярлыки. Он вырос в Германии, и что теперь? Знаю Лешу, он просил пообщаться о методиках и футболе»

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался касательно главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

Источник: Спортс"

— Знаю Лешу. Мы много общались. Хорошее впечатление нем. Не надо называть его Нагельсманном! Перестаньте вешать ярлыки на людей! Вот какой он Нагельсманн? Да, он вырос в Германии, и что теперь?

Шпилевский такой же, как и все. Встречались с Лешей в Москве. Он просил пообщаться о методиках и футболе. Попили кофе, часа два пообщались, когда он получал тренерскую лицензию.

— Можете ли назвать Шпилевского своим учеником?

— У меня учеников хватает в РПЛ. Осинькин у меня вторым тренер был, и Юра Красножан в свое время. Заур Тедеев при мне играл, Калешин.

Я могу человек 20 перечислить тренеров, которые у меня в штабе работали или играли, — сказал Сергей Ташуев.