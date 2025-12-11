Юрий Семин: «Раньше был сторонником ВАР, а теперь разочаровался, но игру замедляют и эти бесконечные симуляции. После мельчайшего контакта уже лежат»

Подозреваю, что ФИФА скоро к этому придет. А еще скажу, что игру замедляют эти бесконечные симуляции. После мельчайшего контакта уже лежат. Что-то не припомню в этом сезоне, чтобы вот эти долгие лежания заканчивались серьезными травмами, чтобы кто-то окончательно ушел с поля.