Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Бородюк о тренере для «Спартака»: «Одного поставили, второго, уволили — и так по кругу ходят туда-сюда. К нам поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк дал комментарий относительно позиции главного тренера «Спартака».

Источник: Спортс"

Красно-белые ранее по ходу этого сезона уволили Деяна Станковича.

— Совет директоров, спортивный департамент — все в их компетенции. А то смотрите: одного поставили, второго, затем уволили — и вот так по кругу тренеры ходят туда-сюда.

Не знаю, поедет ли к нам классный тренер, который будет работать в топ-клубе Европы. Не знаю, поедет ли он к нам. К нам поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли.

— Кого бы лично вы хотели увидеть на посту тренера «Спартака»?

— Давайте без имен. У нас много хороших тренеров.

— Как считаете, «Спартак» сможет побороться за медали чемпионата во второй половине сезона?

— Здесь будет зависеть от того, как команда подготовится в тренировочном процессе. У «Спартака» 6 очков от 5-го места. 2 игры — 2 победы, но кому-то нужно 2 игры проиграть.

Тут нужно учитывать все — и календарь, и подготовку, и приобретения. В основе всегда лежит подготовительный период. Хотя в футболе — все возможно, — сказал Александр Бородюк.