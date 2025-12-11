Бородюк о тренере для «Спартака»: «Одного поставили, второго, уволили — и так по кругу ходят туда-сюда. К нам поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли»

Красно-белые ранее по ходу этого сезона уволили Деяна Станковича.
— Совет директоров, спортивный департамент — все в их компетенции. А то смотрите: одного поставили, второго, затем уволили — и вот так по кругу тренеры ходят туда-сюда.
Не знаю, поедет ли к нам классный тренер, который будет работать в топ-клубе Европы. Не знаю, поедет ли он к нам. К нам поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли.
— Кого бы лично вы хотели увидеть на посту тренера «Спартака»?
— Давайте без имен. У нас много хороших тренеров.
— Как считаете, «Спартак» сможет побороться за медали чемпионата во второй половине сезона?
— Здесь будет зависеть от того, как команда подготовится в тренировочном процессе. У «Спартака» 6 очков от 5-го места. 2 игры — 2 победы, но кому-то нужно 2 игры проиграть.
Тут нужно учитывать все — и календарь, и подготовку, и приобретения. В основе всегда лежит подготовительный период. Хотя в футболе — все возможно, — сказал Александр Бородюк.