Владислав Радимов: «Спартак» потратил десятки миллионов рублей, но те, кто рядом с Барко, не соответствуют уровню. То же и «Динамо» — получают зарплату, но это профанация и обман&q

«Вот все говорят дерби, да, интересно, интрига “Гусев — Романов”. Но сколько брака допускали футболисты! Я такого не видел давно. Просто диву даешься, в каких ситуациях терялись мячи. Или у меня какие-то завышенные ожидания?
А у обеих команд игроки ого-го какого уровня, «Спартак» потратил десятки миллионов рублей, но те, кто рядом с ними, с тем же Эсекиэлем Барко, вообще не соответствуют этому уровню.
А ведь если делать команду, то делать именно команду, а не приглашать несколько звезд — а остальные ладно, пусть будут. Так что «Спартаку» надо менять очень многое и браться за дело с головой.
То же самое про «Динамо» — есть игроки высокого уровня, а есть те, кто просто получает зарплату, живет в Москве, тренируется на хорошей базе. Но это все профанация и обман.
И если судить по нашему чемпионату по этому дерби — ну вот посторонний приедет какой-нибудь специалист из Европы, посмотрит и скажет, мол, какой же низкий у вас уровень чемпионата, если у вас вот такое дерби двух команд с такими вложениями, с такой инфраструктурой и историей", — сказал Владислав Радимов.