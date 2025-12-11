Владислав Радимов: «Спартак» потратил десятки миллионов рублей, но те, кто рядом с Барко, не соответствуют уровню. То же и «Динамо» — получают зарплату, но это профанация и обман&q

И если судить по нашему чемпионату по этому дерби — ну вот посторонний приедет какой-нибудь специалист из Европы, посмотрит и скажет, мол, какой же низкий у вас уровень чемпионата, если у вас вот такое дерби двух команд с такими вложениями, с такой инфраструктурой и историей", — сказал Владислав Радимов.