«Проблема “Арсенала” — их болельщики. Они постоянно говорят: “Мы победим в этом сезоне”. Из-за этого получают насмешки, нужно успокоиться». Эвра о «канонирах»

На данный момент команда тренера Микеля Артеты возглавляет таблицу АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на два очка.
«Не знаю, сможет ли “Арсенал” справиться с давлением. Мне всегда нравился Артета как игрок, и я знаю, что он отличный тренер.
Но проблема — в болельщиках «Арсенала». Именно они постоянно говорят: «В этом сезоне мы победим». Им нужно успокоиться.
Фанатам просто нужно успокоиться, не шуметь слишком сильно, потому что именно из-за этого они получают эти насмешки и негативную реакцию, потому что говорят, что они лучшая команда в мире.
Но кто знает, если они снова провалят чемпионат в этом сезоне, но представьте, если выиграют Лигу чемпионов? С «Арсеналом» может случиться все что угодно.
Однако мне кажется, что «Арсеналу» не хватает победного менталитета", — сказал Патрис Эвра.