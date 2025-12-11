Ричмонд
Экс-тренер «Краснодара» отказался возвращаться в Россию, Салах присоединится к Роналду. Трансферные слухи дня

Главное к этому часу.

Источник: Getty Images

Что в России

Бывший тренер «Краснодара» Ивич отказал «Динамо»

Источник: AP 2024

Как стало известно Sport24, спортивный директор «Динамо» Желько Бувач контактировал с Владимиром Ивичем на предмет работы в московском клубе. Сербский тренер ответил отказом. Ивич планирует доработать до конца сезона в «Аль-Айне» и выиграть чемпионат ОАЭ, в рамках которого клуб на данный момент находится на первом месте.

В России Ивич тренировал «Краснодар» и был отправлен в отставку по ходу сезона-2023/24.

«Динамо» после отставки Валерия Карпина назначило Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера.

«Урал» продолжает переговоры с Березуцким

Источник: РИА "Новости"

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб продолжает переговоры с Василием Березуцким.

7 декабря их заметили вместе на баскетбольном матче в Екатеринбурге. В понедельник, 8 декабря, «Урал» объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера.

Напомним, что последним местом работы Василия Березуцкого был азербайджанский «Сабах», с которым он выиграл Кубок страны в сезоне-2024/25.

«Как только будет принято решение по тренеру, мы скажем. Березуцкий улетел из Екатеринбурга, но переговоры у нас продолжаются. Дайте нам день-два. И Василий Владимирович пока думает, и мы думаем», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

Что в Европе

Алаба покинет «Реал»

Источник: AP 2024

Руководство «Реала» приняло решение расстаться с защитником Давидом Алабой.

Как сообщает в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, 33-летний футболист покинет мадридский клуб по окончании действующего сезона, когда его контракт подойдет к концу.

Сам футболист хотел бы остаться в «Реале», однако «сливочные» больше не рассчитывают на игрока.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Алабы составляет 4 млн евро.

Салаха хотят подписать три клуба из Саудовской Аравии

Источник: Reuters

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах на фоне ухудшения его отношений с клубом вызвал большой интерес на трансферном рынке Саудовской Аравии.

«Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» готовы сделать официальные предложения по египтянину уже в январе, сообщает The Telegraph.

Салах привлекает эти команды не только своими игровыми качествами, но и статусом одного из самых известных футболистов-мусульман в мире.

Ранее Салах жестко раскритиковал «Ливерпуль» за свое малое количество игрового времени и намекнул на свой уход из команды. В ответ на это клуб не взял игрока на матч Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).

Алиссон стал приоритетной целью «Милана»

Источник: Reuters

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон может вернуться в Серию А.

По информации Sky Sport in Switzerland, в «Милане» смирились с тем, что основной голкипер команды Майк Меньян не будет продлевать истекающий летом контракт, и решили сделать предложение Алиссону.

Отмечается, что россонери уже связались с 33-летним бразильцем, чтобы выяснить, заинтересован ли он в возвращении в Италию, где голкипер выступал за «Рому». Соглашение Алиссона с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, следующим клубом Меньяна, по слухам, должен стать «Челси», который ищет замену Роберту Санчесу.

