Беллингем о «Реале»: «Понимаю, почему нас освистывают. Люди платят большие деньги. И мы играем за лучший клуб в мире»

«Понимаю, почему нас освистывают, люди платят большие деньги, чтобы смотреть за нами. И мы играем за лучший клуб в мире», — сказал англичанин в интервью CBS Sports.
Как «Реал» отдал матч «Сити», хотя вел — что пошло не так? Виноват ли Алонсо?
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем после матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:2) прокомментировал свист болельщиков команды на «Сантьяго Бернабеу».
