Тренер «Факела» о лимите: «Молодой получает место в составе и перестает грести, все хорошо. Появляется легионер, и парень звонит агенту: “Меня тренер не видит в составе, давай искать другой клуб!&rdquo

Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.65
П2
2.09
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.15
П2
4.56
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.58
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.08
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.61
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.75
П2
2.29
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
13.25
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
4.62
X
3.83
П2
1.79
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.45
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
20:45
Брейдаблик
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
Дрита
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.37
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
20:45
Фиорентина
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.96
П2
7.14
Футбол. Лига конференций
20:45
Хеккен
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.61
П2
3.34
Футбол. Лига конференций
20:45
Ягеллония
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.61
П2
2.11
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.58
П2
2.39
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.35
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:45
Шкендия
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.51
П2
2.43
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.30
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Тренер «Факела» о лимите: «Молодой получает место в составе и перестает грести, все хорошо. Появляется легионер, и парень звонит агенту: “Меня тренер не видит в составе, давай искать другой клуб!&rdquo

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался касательно возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Источник: Спортс"

— На ваш взгляд, нужно ли ужесточать лимит, чтобы помогать российским игрокам? Или вы считаете, что наши футболисты должны расти, конкурируя с легионерами?

— Я за второй вариант. Качественный легионер помогает развиваться всем остальным. Искусственные преференции ни к чему не приводят.

В ФНЛ тоже есть свой лимит. Тренер должен выпускать на поле игрока моложе 21 года. Когда такого не было, молодой футболист ждал, терпел и пробивался без этого правила.

А сейчас мы опять сталкиваемся с искусственной историей. Почему игрок, который сильнее, должен оставаться на скамейке? Несправедливо. Ты пашешь на тренировках и ментально готов развиваться, а в итоге не выходишь на поле с первых минут из-за лимита. Ведь какую историю мы нередко наблюдаем?

— Какую?

— Молодой игрок получает место в составе из-за лимита и перестает грести. У него все хорошо — контракт, экипировка и так далее. Но потом в команде появляется легионер, который выигрывает место в составе.

И этот молодой парень сразу звонит своему агенту: «Меня тренер не видит в составе, давай искать другой клуб!». Получается, тренер плохой? Я редко встречал агентов, которые своим клиентам задают вопросы: «А может, дело все-таки в тебе? Может, ты весла бросил?».

И вот те молодые российские ребята, которые сейчас делают погоду в РПЛ, приняли правила игры. Батраков, Кисляк, Глебов, динамовцы. Они же пробились в конкуренции с легионерами, — сказал Олег Василенко.