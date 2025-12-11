Клаудио Маркизио: «Следуйте примеру Роналду, а не Месси. Криштиану уже был звездой, но прогрессировал и работал еще больше, а Лео — талант от Бога, который мог почти не тренироваться»

«В 2018-м [с приходом Роналду в “Юве”] было много давления на команду, но в то же время царила атмосфера волнения и радости. Казалось бы, мы в “Ювентусе”, где привыкли к приходу великих чемпионов, но та атмосфера в раздевалке…
Я до сих пор помню тот момент. Мы с Бардзальи были в раздевалке, мы видели в команде Тевеса и других чемпионов. Но Криштиану заставил всех думать: «Скоро у нас появится суперзвезда».
Следуйте примеру Роналду. Если нужно найти в игроке что-то, что поможет вам стать великим чемпионом, следуйте примеру Криштиану, а не Месси.
Почему? Он уже был звездой, но прогрессировал еще больше. Он очень много работал, чтобы стать тем, кем он является сейчас. А другой [Месси] был талантом, благословленным Господом, который мог почти не тренироваться", — рассказал Маркизио в интервью La Gazzetta dello Sport.