Клаудио Маркизио: «Следуйте примеру Роналду, а не Месси. Криштиану уже был звездой, но прогрессировал и работал еще больше, а Лео — талант от Бога, который мог почти не тренироваться»

Почему? Он уже был звездой, но прогрессировал еще больше. Он очень много работал, чтобы стать тем, кем он является сейчас. А другой [Месси] был талантом, благословленным Господом, который мог почти не тренироваться", — рассказал Маркизио в интервью La Gazzetta dello Sport.