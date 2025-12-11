Клаудио Маркизио: «Следуйте примеру Роналду, а не Месси. Криштиану уже был звездой, но прогрессировал и работал еще больше, а Лео — талант от Бога, который мог почти не тренироваться»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.09
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.11
П2
4.71
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.58
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.29
П2
4.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.60
П2
2.16
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.82
П2
2.17
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
14.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
4.78
X
3.84
П2
1.77
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.94
X
4.41
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
20:45
Брейдаблик
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
Дрита
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.42
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
20:45
Фиорентина
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.11
П2
7.49
Футбол. Лига конференций
20:45
Хеккен
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.63
П2
3.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Ягеллония
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.55
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Легия
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.46
П2
2.41
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.31
П2
2.65
Футбол. Лига конференций
20:45
Шкендия
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.61
П2
2.43
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.25
П2
2.32
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.73
X
4.32
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
23:00
Бранн
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.53
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.47
П2
3.08
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.51
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.87
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.49
П2
1.62
Футбол. Лига Европы
23:00
Фрайбург
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.87
П2
6.66
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.70
П2
11.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.66
П2
4.07
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.40
П2
1.59
Футбол. Лига конференций
23:00
Хамрун Спартанс
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
8.75
X
5.20
П2
1.39
Футбол. Лига конференций
23:00
КуПС
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.85
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
23:00
Лех
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.70
П2
2.33
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.20
П2
1.55
Футбол. Лига конференций
23:00
Ракув
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.38
П2
7.23
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.79
П2
4.21
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
17.00
X
7.75
П2
1.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.63
П2
3.02

Клаудио Маркизио: «Следуйте примеру Роналду, а не Месси. Криштиану уже был звездой, но прогрессировал и работал еще больше, а Лео — талант от Бога, который мог почти не тренироваться»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио сравнил форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Источник: Спортс"

«В 2018-м [с приходом Роналду в “Юве”] было много давления на команду, но в то же время царила атмосфера волнения и радости. Казалось бы, мы в “Ювентусе”, где привыкли к приходу великих чемпионов, но та атмосфера в раздевалке…

Я до сих пор помню тот момент. Мы с Бардзальи были в раздевалке, мы видели в команде Тевеса и других чемпионов. Но Криштиану заставил всех думать: «Скоро у нас появится суперзвезда».

Следуйте примеру Роналду. Если нужно найти в игроке что-то, что поможет вам стать великим чемпионом, следуйте примеру Криштиану, а не Месси.

Почему? Он уже был звездой, но прогрессировал еще больше. Он очень много работал, чтобы стать тем, кем он является сейчас. А другой [Месси] был талантом, благословленным Господом, который мог почти не тренироваться", — рассказал Маркизио в интервью La Gazzetta dello Sport.