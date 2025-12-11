В Амстердаме перенесли слушание по делу Промеса

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.71
П2
2.04
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.11
П2
4.71
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.58
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.29
П2
4.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.65
П2
2.12
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.89
П2
2.08
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
14.75
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
4.78
X
3.84
П2
1.77
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.94
X
4.41
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
20:45
Брейдаблик
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
Дрита
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.18
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Фиорентина
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.02
П2
7.13
Футбол. Лига конференций
20:45
Хеккен
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.63
П2
3.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Ягеллония
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.91
X
3.60
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Легия
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.46
П2
2.41
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.31
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
20:45
Шкендия
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.61
П2
2.43
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.25
П2
2.32
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.73
X
4.32
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
23:00
Бранн
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.53
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.47
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.51
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.98
П2
14.25
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.56
П2
1.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Фрайбург
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.89
П2
6.93
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.56
П2
10.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.66
П2
4.07
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.40
П2
1.59
Футбол. Лига конференций
23:00
Хамрун Спартанс
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
8.75
X
5.00
П2
1.39
Футбол. Лига конференций
23:00
КуПС
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.85
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
23:00
Лех
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.70
П2
2.35
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.20
П2
1.55
Футбол. Лига конференций
23:00
Ракув
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.33
П2
6.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.79
П2
4.21
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
18.00
X
7.28
П2
1.19
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.63
П2
3.02

В Амстердаме перенесли слушание по делу Промеса

РИА Новости: cуд перенес на 18 декабря досудебное слушание по делу Промеса.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

ГААГА, 11 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Апелляционный суд Амстердама перенес следующее досудебное слушание по делу нидерландского футболиста, бывшего игрока московского «Спартака» Квинси Промеса с 23 на 18 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Йетта Бурлесон.

«Дата слушания изменена на 18 декабря», — проинформировала Бурлесон в четверг.

В ходе этого заседания будет рассмотрен вопрос об отмене или приостановлении предварительного заключения футболиста.

Ранее сообщалось, что суд проведет слушание по этому вопросу 23 декабря.

Предыдущее досудебное слушание по делу Промеса состоялось в конце сентября. По итогам заседания Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство защиты о снятии или приостановлении решения о заключении футболиста до начала судебного разбирательства по существу. Тогда суд счел, что интересы продолжения профессиональной карьеры подозреваемого не перевешивают общественные и уголовно-правовые. Как сообщала агентству представитель суда, слушание дела по существу состоится уже в 2026 году.