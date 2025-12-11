Ричмонд
Пабло Сабалета: «Реалу» трудно создавать моменты, они слишком полагаются на дальние удары — нужен лидер в полузащите. Крооса и Модрича невозможно заменить"

Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета считает, что «Реал» не смог компенсировать отсутствие Тони Крооса и Луки Модрича.

Вчера «Реал» уступил «горожанам» в домашнем матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:2).

− Чего, по вашему мнению, не хватает «Реалу»?

— Есть два игрока, которых невозможно заменить: Кроос и Модрич. Их отсутствие — серьезный удар, но мы должны смотреть в будущее. Хаби нужно перестроить команду, и ключевую роль в ней должна играть полузащита. В их игре нет текучести, им трудно создавать моменты, поэтому они слишком сильно полагаются на дальние удары. Они утратили качество и понимание игры.

— Как можно решить эту проблему?

— Это непросто. «Реалу» нужен лидер в полузащите, кто-то, кто сможет вытягивать команду в трудных ситуациях. Это мог бы быть Гюлер, но он все еще растет и развивает свою индивидуальность. Им не хватает игрока, способного взять на себя ответственность в сложных матчах.

− Кто бы это мог быть?

— Если рассмотреть реальные варианты, а не только гипотетические, думаю, возвращение Нико Паса могло бы добавить игре динамизма. Я вижу, что он готов принять этот вызов, и его возвращение было бы полезно для «Реала». Это напоминает ситуацию с Палмером, когда он покинул «Ман Сити», потому что там не нашлось для него места, и в итоге добился успеха в «Челси». Думаю, что возвращение такого креативного игрока, как Нико, было бы полезным.

— «Реалу» не хватает Модрича сильнее, чем «Ман Сити» Де Брюйне?

— Думаю, да, потому что «Сити» подписал игроков, способных восполнить эту огромную потерю. Есть игроки такого профиля, которые могут отдавать передачи и передвигаться в ограниченном пространстве. Но отсутствие Модрича настолько заметно, что пока это невозможно компенсировать, — сказал Сабалета.