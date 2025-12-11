Пабло Сабалета: «Реалу» трудно создавать моменты, они слишком полагаются на дальние удары — нужен лидер в полузащите. Крооса и Модрича невозможно заменить"

— Если рассмотреть реальные варианты, а не только гипотетические, думаю, возвращение Нико Паса могло бы добавить игре динамизма. Я вижу, что он готов принять этот вызов, и его возвращение было бы полезно для «Реала». Это напоминает ситуацию с Палмером, когда он покинул «Ман Сити», потому что там не нашлось для него места, и в итоге добился успеха в «Челси». Думаю, что возвращение такого креативного игрока, как Нико, было бы полезным.