Ковач о словах Шлоттербека после 2:2 с «Буде-Глимт»: «Понимаю разочарование, нормально, когда лидер раздражен поведением на поле. Мы упустили игру, которую контролировали»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Базель
0
:
Астон Вилла
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.40
П2
1.80
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бранн
0
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
36.00
X
9.00
П2
1.12
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Сельта
1
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.05
П2
6.40
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Селтик
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
11.70
X
5.00
П2
1.35
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Порту
1
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.26
X
11.70
П2
58.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ФКСБ
1
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.30
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Фрайбург
0
:
Зальцбург
0
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.70
П2
5.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.00
П2
28.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.40
П2
6.50
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Абердин
0
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.45
П2
1.92
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.85
П2
1.54
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
КуПС
0
:
Лозанна
0
Все коэффициенты
П1
3.58
X
3.20
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лех
0
:
Майнц
2
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.95
П2
2.75
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Линколн
1
:
Сигма
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
3.40
П2
1.57
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ракув
0
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.25
П2
6.14
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Риека
0
:
Целе
0
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.15
П2
4.44
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.06
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Рапид В
0
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.70
П2
1.75
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2

Ковач о словах Шлоттербека после 2:2 с «Буде-Глимт»: «Понимаю разочарование, нормально, когда лидер раздражен поведением на поле. Мы упустили игру, которую контролировали»

Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач отреагировал на высказывания Нико Шлоттербека после матча с «Буде-Глимт».

Источник: Спортс"

Защитник дортмундцев выразил недовольство игрой своих партнеров по команде в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:2).

В частности, Шлоттербек заявил: «Каждый играл сам по себе. Игроки, которые вышли на замену, теряли все мячи. Надо было снимать вопросы о победителе, а мы этого не сделали. Мы могли набрать 13 очков, и я думаю, что некоторые не осознавали, насколько это важно. Вот почему это не просто обидно, а очень плохо».

«Я понимаю разочарование Шлотти. Как ведущий игрок, он, безусловно, имеет право комментировать определенные вещи. То, что он, как лидер, раздражен поведением на поле, совершенно нормально», — сказал главный тренер на пресс-конференции.

Ковач также согласился со Шлоттербеком в том, что команда сама виновата в потере очков в матче против соперника, которого они рассчитывали без труда обыграть дома.

«Теперь я сам прочитал [комментарии]. Мы упустили огромную возможность. Это было совершенно не нужно. Мы контролировали игру, а потом упустили ее», — добавил Ковач.

Ковач о голе «Буде-Глимт»: «Боруссия» оказалась в меньшинстве в том эпизоде — выбейте мяч, сфолите! Меня это ужасно раздражает".