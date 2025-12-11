Фанаты «Айнтрахта» жгли файеры, вырывали сиденья и бросались предметами и стаканчиками с мочой во время матча ЛЧ на «Камп Ноу». «Барселона» требует возместить ущерб

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Базель
1
:
Астон Вилла
2
Все коэффициенты
П1
18.00
X
5.00
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бранн
0
:
Фенербахче
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.50
П2
1.10
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
1
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.70
П2
10.20
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Селтик
0
:
Рома
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.50
П2
1.05
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Порту
2
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ФКСБ
2
:
Фейеноорд
3
Все коэффициенты
П1
18.00
X
5.40
П2
1.22
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Зальцбург
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
98.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
80.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
2.55
П2
11.20
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Абердин
0
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
20.00
X
5.30
П2
1.26
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
2.45
П2
2.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
КуПС
0
:
Лозанна
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
2.25
П2
2.65
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лех
1
:
Майнц
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.75
П2
2.75
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Линколн
1
:
Сигма
1
Все коэффициенты
П1
7.25
X
2.30
П2
1.97
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ракув
1
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.10
П2
33.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Риека
1
:
Целе
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.90
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.06
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рапид В
0
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
6.75
X
3.65
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2

Фанаты «Айнтрахта» жгли файеры, вырывали сиденья и бросались предметами и стаканчиками с мочой во время матча ЛЧ на «Камп Ноу». «Барселона» требует возместить ущерб

«Барселона» потребует от «Айнтрахта» возместить ущерб от поведения немецких болельщиков на «Камп Ноу» во время матча Лиги чемпионов (2:1).

Как передает Mundo Deportivo, некоторые из приехавших на игру болельщиков «Айнтрахта» зажгли порядка семи файеров, некоторые из которых были брошены в сторону трибун с фанатами «Барселоны». Кроме того, фанаты гостей бросались зажигалками, монетами, бутылками и стаканчиками с пивом и мочой, что вынудило многих болельщиков каталонцев покинуть свои места до окончания матча. Нарушителей вывели со стадиона сотрудники каталонской полиции.

Кроме того, на гостевом секторе «Камп Ноу» были сломаны перегородки, в одной из которых была большая дыра, вырваны сиденья и разгромлены туалеты.

Сообщается, что «Барселона» предоставила УЕФА подробный отчет о поведении болельщиков «Айнтрахта» и полный перечень причиненного ущерба. Каталонцы намерены добиться от немецкого клуба выплаты компенсации.