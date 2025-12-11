Фанаты «Айнтрахта» жгли файеры, вырывали сиденья и бросались предметами и стаканчиками с мочой во время матча ЛЧ на «Камп Ноу». «Барселона» требует возместить ущерб

Как передает Mundo Deportivo, некоторые из приехавших на игру болельщиков «Айнтрахта» зажгли порядка семи файеров, некоторые из которых были брошены в сторону трибун с фанатами «Барселоны». Кроме того, фанаты гостей бросались зажигалками, монетами, бутылками и стаканчиками с пивом и мочой, что вынудило многих болельщиков каталонцев покинуть свои места до окончания матча. Нарушителей вывели со стадиона сотрудники каталонской полиции.