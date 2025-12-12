Хейсен может сыграть с «Алавесом». Участие Мбаппе и Камавинга в воскресном матче «Реала» под вопросом (The Athletic)

В предстоящем матче «Реал» не сможет рассчитывать на защитников Дани Карвахаля, Трента Александер-Арнолда, Эдера Милитао, Давида Алабу и Ферлана Менди из-за травм. Кроме того, Фран Гарсия и Альваро Каррерас дисквалифицированы после красных карточек, полученных на прошлых выходных в игре с «Сельтой» (0:2).