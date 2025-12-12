Мерсон о Салахе: «Ливерпуль» ничего бы не выиграл, если бы не он. Мо лишь сказал, что хочет играть — как можно уничтожать его за это?"

"Я на стороне Мо Салаха. Думаю, ему досталось слишком сильно. Возможно, ему не следовало делать того, что он сделал, но он человек. Он победитель. Он легенда. Его показатели на фланге — голы и результативные передачи — просто зашкаливают. На мой взгляд, мы больше никогда такого не увидим.