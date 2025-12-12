«Интер Майами» выкупил контракт Де Поля за 15 млн евро у «Атлетико» и ведет переговоры о продлении Суареса

Аргентинец перешел в американский клуб из «Атлетико» на правах аренды до конца 2025 года. В контракте была предусмотрена возможность выкупа до конца сезона МЛС 2029 года, которой клуб и воспользовался в связи с уходом Серджи Бускетса.