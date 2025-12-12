«Интер Майами» выкупил контракт Де Поля за 15 млн евро у «Атлетико» и ведет переговоры о продлении Суареса

Аргентинец перешел в американский клуб из «Атлетико» на правах аренды до конца 2025 года. В контракте была предусмотрена возможность выкупа до конца сезона МЛС 2029 года, которой клуб и воспользовался в связи с уходом Серджи Бускетса.
По данным ESPN, четырехлетний контракт с зарплатой 12 млн долларов в год, готов к подписанию. Ранее сообщалось, что «Атлетико» получит за постоянный трансфер 31-летнего Де Поля 15 млн евро.
Кроме того, стало известно, что «Интер Майами» ведет переговоры о продлении соглашения с 38-летним Луисом Суаресом.
Нападающий присоединился к клубу в декабре 2023 года и уже единожды продлил договор до сезона МЛС 2025 года.