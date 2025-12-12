Бензема о «Реале»: «Нет опытных игроков, которые могут сказать Беллингему, Мбаппе и Винисиусу, что не так. Сейчас в футболе не разговаривают, критика тяжело воспринимается»

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Фенербахче
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
4
:
Фейеноорд
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Зальцбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
0
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Сигма
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
3
:
Целе
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2

Бензема о «Реале»: «Нет опытных игроков, которые могут сказать Беллингему, Мбаппе и Винисиусу, что не так. Сейчас в футболе не разговаривают, критика тяжело воспринимается»

Экс-нападающий «Реала» Карим Бензема, ныне выступающий в «Аль-Иттихаде», считает, что игроки мадридцев недостаточно высказывают критику в адрес друг друга внутри команды.

Источник: Спортс"

— Значит, дело в эго? В «Реале» вы были строги к Винисиусу и преобразили его…

— Но сегодня в «Реале» таких игроков уже нет. Нет более опытного игрока, который мог бы сказать Беллингему, Мбаппе или Винисиусу, что не так. Так что все сложно… Тренер, на мой взгляд, говорит об этом, но иначе. Потому что сегодня футбол… Честно говоря, очень сложен.

— Почему?

Игроки больше не разговаривают друг с другом. И это, на самом деле, заметно. Все сводится к: «Я сделал свою работу, я забил свои голы». Вот такой футбол сегодня.

— Вы имеете в виду, что становится все сложнее критиковать партнера по команде?

— Критика всегда тяжело воспринимается. Но на самом деле она помогает совершенствоваться. Если воспринимать ее правильно, то двигаешься вперед. Это лучше для тебя и для всех. Но, честно говоря, в «Мадриде» сложно, там слишком много хороших игроков.

Нужно ли менять состав? Нет, но действительно нужно поговорить и, прежде всего, быть честными друг с другом. Некоторые игроки любят поговорить. Им просто необходимо говорить друг с другом. Разговор означает: «Хорошо, послушайте, давайте вместе посмотрим наш матч и станем лучше», — сказал Бензема.

Бензема о «Реале»: «Мбаппе, Винисиусу, Беллингему и Родриго не хватает взаимопонимания. Все хотят быть лучшими, поэтому сложно — Алонсо ничего не может сделать».