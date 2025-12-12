Парфенов о «Спартаке»: «Эта команда должна бороться за золотые медали. Состав-то хороший»

По итогам первого круга чемпионата красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице с 29 очками. После ухода Деяна Станковича исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Вадим Романов.
«Домашние матчи “Спартака” осенью посещал. Я смотрю футбол не как болельщик, а как тренер. Наблюдаю, как команда обороняется, атакует, перестраивается.
Конечно, мне не нравится место «Спартака» в таблице. Эта команда должна бороться за медали. За золотые. Состав-то хороший.
Но и кидать камень ни в чей огород не буду. Оценивать работу коллег некорректно«, — заявил Парфенов, ныне тренирующий “Ротор”.