Осимхен, Лукман, Чуквуэзе, Эджуке, Ндиди и Ивоби — в составе Нигерии на Кубок Африки

Главный тренер Эрик Шелль представил список из 28 игроков, которые будут представлять Нигерию на турнире, который начнется 21 декабря.
Вратари: Стэнли Нвабили («Чиппа Юнайтед»), Амас Обасогие («Сингида Блэкстарс»), Фрэнсис Узохо («Омония»);
Защитники: Кэлвин Басси («Фулхэм»), Олувасемилого Алайи («Халл»), Брайт Осейи-Сэмюэл («Бирмингем»), Бруно Оньемаечи («Олимпиакос»), Чидози Авазьем («Нант»), Заиду Сануси («Порту»), Иго Огбу («Славия» Прага), Райан Алебиусу («Блэкберн»);
Полузащитники: Алекс Ивоби («Фулхэм»), Фрэнк Оньека («Брентфорд»), Уилфред Ндиди («Бешикташ»), Рафаэл Нвадике («Брюгге»), Точукву Ннади («Зюлте-Варегем»), Фисайо Деле-Баширу («Лацио»), Эбенезер Акинсанмиро («Пиза»), Мухаммед Усман («Ирони Тверия»);
Нападающие: Адемола Лукман («Аталанта»), Самюэль Чуквуэзе («Фулхэм»), Виктор Осимхен («Галатасарай»), Саймон Мозес («Париж»), Чидера Эджуке, Акор Адамс (оба — «Севилья»), Пол Онуачу («Трабзонспор»), Сириль Дессерс («Панатинаикос»), Салим Фаго Лаваль («Истра 1961»).