«Страсбур» с 13 очками лидирует в таблице ЛК после е туров, «Шахтер» — 2-й, «Райо» — 7-й, «Кристал Пэлас» — 9-й, «Фиорентина» −11-я, &la

Вторую строчку с 12 очками занимает «Шахтер», третьим идет «Ракув», набравший 11 очков.
В первую восьмерку также входят АЕК, «Самсунспор», «Спарта», «Райо Вальекано» и «Майнц» — у всех команд по 10 баллов.
«Кристал Пэлас», кипрский АЕК, «Фиорентина», «Целе» и АЗ, набравшие по 9 очков, занимают места с 9-го по 13-е.
Армянский «Ноа» — 17-й с 8 баллами. «Динамо» Киев идет в зоне вылета с 3 очками — на 28-м месте. Последним идет «Рапид» из Вены, не набравший ни одного очка.
Полная таблица доступна по ссылке.