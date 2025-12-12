Семшов о Карпине: «Результаты “Динамо” каждый тур рассматривали под микроскопом. Это неправильно, и мы видим, что из этого вышло»

Я сразу говорил, что не надо было требовать от Карпина чемпионства в первом же сезоне. Во втором сезоне — да, но не в первом. Новым футболистам тоже нужно было привыкнуть к новым требованиям. Потому что те же Осипенко и Глебов раньше в «Ростове» боролись за шестые‑седьмые места.