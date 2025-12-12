Семшов о Карпине: «Результаты “Динамо” каждый тур рассматривали под микроскопом. Это неправильно, и мы видим, что из этого вышло»

В ноябре Карпин покинул клуб, и.о. тренера бело-голубых стал Ролан Гусев. После 18 туров «Динамо» занимает в РПЛ 10-е место.
«Почему еще до начала чемпионата все начали говорить, что “Динамо” обязано стать чемпионом? Тренер — не волшебник. Карпину нужно было время. Нужно было подобрать состав, донести свои требования.
Я сразу говорил, что не надо было требовать от Карпина чемпионства в первом же сезоне. Во втором сезоне — да, но не в первом. Новым футболистам тоже нужно было привыкнуть к новым требованиям. Потому что те же Осипенко и Глебов раньше в «Ростове» боролись за шестые‑седьмые места.
Результаты «Динамо» каждый тур рассматривали под микроскопом. Это неправильно, и мы видим, что из этого вышло", — сказал бывший футболист сборной России.