Лепехин о тренере для «Спартака»: «Если бы рассматривали Аленичева или Титова, было бы интереснее. Я за любого российского специалиста»

Если бы они рассматривали Аленичева или Титова, мне было бы более интересно. Это было бы хорошо. «Спартак» — клуб с большой историей, много его футболистов стали тренерами, но почему‑то взгляд руководства клуба на них не падает, — сказал Лепехин.