Эвра о Бруну: «Проблема в том, чтобы контролировать темп при получении мяча. Но без него “МЮ” не был бы в таблице там, где он сейчас — он отдает голевые и забивает»

Вы не сможете сказать мне, где он играет, потому что он вездесущ. Поэтому как капитан порой ты хочешь сделать еще больше — больше, чем нужно. И в итоге не преуспеваешь даже на своей позиции. Но при этом «Юнайтед» не был бы в таблице там, где он сейчас, если бы Бруну не играл«, — сказал экс-защитник “МЮ”.