Жерсон о желании уйти из «Зенита»: «Такие новости высосаны из пальца. Стараюсь не обращать внимания и делать свое дело»

Я предельно честен и откровенен с тобой. Поверь: если однажды что-то случится и возникнет желание что-то поменять, первое, что сделаю — приду к президенту клуба, председателю правления, к людям, принимающим решения, и скажу об этом честно, напрямую. Не стану выходить к журналистам и пытаться влиять на ситуацию через прессу. Это не мой стиль, так никогда не поступал и не собираюсь.