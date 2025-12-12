Шавло о Максименко: «Улучшил игру на линии, но хватает ошибок при вводе мяча ногами. В отдельных матчах даже привозил голы»

С другой стороны, он прибавил в игре на линии, где выглядит заметно лучше. У вратарей обычно год на год не приходится, и только великие играют стабильно. Александр пока к таким не относится. И в РПЛ он не на первых позициях. Так что ему нужна и стабильность, и постоянный рост в мастерстве. Тем более что постепенно будет сказываться возраст. С годами быстрее, прыгучее не становишься, — сказал Шавло.