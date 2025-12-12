Шавло о Максименко: «Улучшил игру на линии, но хватает ошибок при вводе мяча ногами. В отдельных матчах даже привозил голы»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Фенербахче
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
4
:
Фейеноорд
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Зальцбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
0
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Сигма
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
3
:
Целе
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Спарта П
2
П1
X
П2

Шавло о Максименко: «Улучшил игру на линии, но хватает ошибок при вводе мяча ногами. В отдельных матчах даже привозил голы»

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло оценил игру вратаря красно-белых Александра Максименко.

Источник: Спортс"

— «Спартак» в 18 матчах чемпионата пропустил 23 мяча. Это очень много. Болельщики подчас бывают недовольны Максименко, призывают найти более надежного голкипера.

— Хочу сразу напомнить, что Максименко в «Спартаке» капитан. Его выбирала команда, она ему доверяет, ему отдается тренерское предпочтение. Если сейчас посадить капитана на скамейку, то… Тут, аргументы нужны очень веские.

Второе — в прошлом году он очень хорошо сыграл, попал в сборную, став одним из ведущих вратарей страны. Может быть, потом он несколько переоценил, преувеличил свои достижения и возможности, а потому немного сбавил в росте. Видно по игре, что определенные вопросы к Максименко сейчас есть. Игра на выходе, подсказ защитникам, взаимодействие с ними.

А самый большой бич Александра — это когда он вводит мяч ногами. Здесь у него ошибок хватает. В отдельных матчах даже привозил голы. Так что тут нужно работать и работать.

С другой стороны, он прибавил в игре на линии, где выглядит заметно лучше. У вратарей обычно год на год не приходится, и только великие играют стабильно. Александр пока к таким не относится. И в РПЛ он не на первых позициях. Так что ему нужна и стабильность, и постоянный рост в мастерстве. Тем более что постепенно будет сказываться возраст. С годами быстрее, прыгучее не становишься, — сказал Шавло.