Крыховяк об 1:6 «ПСЖ» с «Барсой» в 2017-м: «Были ошибки судьи, но с таким качеством игры это не единственная причина поражения»

— Наибольшей критике, пожалуй, вы подверглись после знаменитого камбэка «Барселоны» против «ПСЖ» (6:1). В той игре вы вышли на поле на последних минутах. Понимали ли вы критику в свой адрес?
Я не могу на это повлиять. Когда выходишь на четыре минуты, сложно изменить ход игры… Вдобавок во время того отрезка мы пропустили последний гол. Поэтому, думаю, люди смотрят только на результат и видят, что мы пропустили прямо в тот момент, когда я вышел на поле. Но, знаете, эта критика для меня нормальна — ты часть команды, и это тоже твоя ответственность.
В том матче было несколько спорных судейских решений. Да, были ошибки арбитра. Но с таким качеством игры судья был не единственной причиной нашего поражения, — сказал Крыховяк.