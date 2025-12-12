«Кисляк — лучший игрок года в ЦСКА, но прогрессировать он будет только в Европе». Галямин о хавбеке

В 18 матчах сезона РПЛ на счету 20-летнего хавбека 4 гола и 4 ассиста.
"Лучший игрок 2025 года в ЦСКА — Кисляк. Это универсальный футболист, на поле умеет практически все — сыграть в обороне, в атаке. На этом игроке держится весь центр поля команды.
Слава богу, что у нас появляются такие футболисты, да еще и в таком раннем возрасте. Лишь бы он всегда держал такую форму и улучшал свою игру. Если Кисляк в раннем возрасте уедет в Европу, то его личный потолок будет расти быстро. РПЛ — это неплохой чемпионат, но прогрессировать он будет только в Европе, в лиге из топ-5, потому что уровень там повыше", — сказал Галямин.