«Кисляк — лучший игрок года в ЦСКА, но прогрессировать он будет только в Европе». Галямин о хавбеке

Слава богу, что у нас появляются такие футболисты, да еще и в таком раннем возрасте. Лишь бы он всегда держал такую форму и улучшал свою игру. Если Кисляк в раннем возрасте уедет в Европу, то его личный потолок будет расти быстро. РПЛ — это неплохой чемпионат, но прогрессировать он будет только в Европе, в лиге из топ-5, потому что уровень там повыше", — сказал Галямин.