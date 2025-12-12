Ричмонд
«Защитник “Атланты” у Месси жестко отобрал, а тот говорит: “Ты передо мной извиниться не хочешь? Ты так больше жестко не играй”. Миранчук об игре в МЛС

Полузащитник клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как Лионель Месси упрекнул его одноклубника за чересчур жесткую игру. Вероятно, форвард «Интер Майами» обратился к испанскому защитнику «Атланты» Хуану Беррокалю.

Источник: Спортс"

«Атланта» играла с «Интером», защитник [ «Атланты»] говорит: «Я у Месси жестко отобрал, и он мне говорит: “Ты передо мной извиниться не хочешь?”.

А он жестко отобрал, а еще испанец, говорит с ним на одном языке. Тот отвечает: «Лео, я тебя уважаю, но это футбол, за что извиняться?» Месси говорит что-то вроде: «Ты так больше жестко не играй».

У меня с ним [Месси] ничего [конфликтов] не было, я по-испански не говорю, но и он не говорун, так скажем.

Там не до разговоров: в обороне назад отсел — и наслаждаешься игрой«, — сказал Миранчук в выпуске на ютуб-канале “Коммент. Шоу”.