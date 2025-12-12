Писарев о вопросах про костяк сборной России: «Нам не нужны победы кровь из носу. Будем играть костяком, когда понадобится победа, чтобы выйти на ЧМ и Евро»

— Хотелось бы ответить всем экспертам, которые задают очень много однотипных вопросов: когда мы увидим костяк, есть ли у нас сборная, почему вызывается столько футболистов. Мы находимся в уникальной ситуации, когда нам не нужны победы кровь из носу.
Да, все хотят выигрывать. Но мы вызываем много игроков, а потом идем на уступки клубам. У нас же внутри всегда идут переговоры. У кого‑то что‑то болит, клубы рассказывают о проблемах своих игроков.
— При прочих равных, будь отборочный турнир, вы бы клубы не спрашивали?
— Конечно, мы бы играли костяком. И неважно, какая команда играла последней в чемпионате. Если бы нужна была победа кровь из носу, то мы бы играли оптимальным составом.
У сборной есть костяк. И если нам нужна будет победа, чтобы попасть на чемпионат мира и Европы, то мы будем играть этим костяком. Многих, кого вы сейчас видите, не будет в сборной, будут играть только сильнейшие, — сказал Писарев.