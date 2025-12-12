Тошич об ужесточении лимита в РПЛ: «Здравое решение, нужно уважать и растить своих игроков. В нынешней политической ситуации не вижу в этом ничего плохого»

Министр спорта России Михаил Дегтярев ранее заявил, что лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен к 2028 году. Новый формат подразумевает 10 легионеров в заявке команды, максимум 5 из которых могут находиться на поле. Действующий лимит предполагает 13 иностранцев в заявке команды, максимум 8 из которых могут быть на поле.