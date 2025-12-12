Ричмонд
УЕФА не включил Россию в число участников Лиги наций («СЭ»)

УЕФА не включил Россию в число участников Лиги наций.

Источник: Спортс"

Как сообщает «Спорт-Экспресс», УЕФА начал процесс приема заявок на участие сборных в Лиге наций-2026/27. Их надо отправить в администрацию УЕФА не позднее 9 января будущего года.

Всем европейским федерациям сегодня отправили соответствующее уведомление, к которому приложен перечень 54 стран с распределением по четырем лигам — А, В, C и D. Россия указана отдельно, в конце списка, вне лиг — с пометкой об отстранении до дальнейшего уведомления.

Лига А. Португалия, Франция, Испания, Германия, Нидерланды, Италия, Хорватия, Сербия, Дания, Англия, Норвегия, Бельгия. Уэльс, Чехия, Греция, Турция.

Лига В. Шотландия, Венгрия, Израиль, Швейцария, Польша, Босния, Австрия, Украина, Словения. Грузия, Румыния, Ирландия, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.

Лига С. Исландия, Албания, Финляндия, Черногория, Казахстан, Словакия, Армения, Болгария, Беларусь, Фареры, Кипр, Эстония, Латвия или Гибралтар, Люксембург или Мальта, Молдавия*, Сан-Марино*.

Лига D. Азербайджан*, Литва*, Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург, Лихтенштейн, Андорра.

* в зависимости от итогов мартовских стыковых матчей.