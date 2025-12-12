Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.80
П2
22.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
1
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
7.20
П2
47.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
2
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.44
П2
16.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
3
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.85
П2
11.50
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.37
П2
4.24

«Милан» может обменять Лофтус-Чика на Лукку в «Наполи» на правах аренды, если Хименес уйдет зимой. Миланцам предлагали Икарди (Маттео Моретто)

По данным журналиста Маттео Моретто, «Милан» ищет игрока на позицию нападающего.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что форвард Сантьяго Хименес может покинуть клуб в январе.

Однако на сегодняшний день окружение Хименеса и сам игрок продолжают четко заявлять о своем желании играть за «Милан». Хименесу трудно смириться с уходом из клуба уже в январе. Возможно, в июне ситуация изменится, но пока что игрок предпочел бы завершить сезон с «россонери».

Обсуждения ситуации будет проходить в ближайшие несколько месяцев и недель, подчеркивает Моретто. По его данным, предложение по мексиканцу может поступить из Германии, Англии и Италии.

В случае ухода Хименеса «Милан» рассматривает подписание зимой Лоренцо Лукки из «Наполи». Футболист нравится тренеру Массимилиано Аллегри, сделка может быть осуществлена в виде аренды при обмене Лоренцо на Рубена Лофтус-Чика.

Кроме того, миланцам предлагали подписание Мауро Икарди. Контракт аргентинского форварда с «Галатасараем» истекает в июне, к тому же он не получает достаточно игрового времени в команде.