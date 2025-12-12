«Милан» может обменять Лофтус-Чика на Лукку в «Наполи» на правах аренды, если Хименес уйдет зимой. Миланцам предлагали Икарди (Маттео Моретто)

Ранее сообщалось, что форвард Сантьяго Хименес может покинуть клуб в январе.
Однако на сегодняшний день окружение Хименеса и сам игрок продолжают четко заявлять о своем желании играть за «Милан». Хименесу трудно смириться с уходом из клуба уже в январе. Возможно, в июне ситуация изменится, но пока что игрок предпочел бы завершить сезон с «россонери».
Обсуждения ситуации будет проходить в ближайшие несколько месяцев и недель, подчеркивает Моретто. По его данным, предложение по мексиканцу может поступить из Германии, Англии и Италии.
В случае ухода Хименеса «Милан» рассматривает подписание зимой Лоренцо Лукки из «Наполи». Футболист нравится тренеру Массимилиано Аллегри, сделка может быть осуществлена в виде аренды при обмене Лоренцо на Рубена Лофтус-Чика.
Кроме того, миланцам предлагали подписание Мауро Икарди. Контракт аргентинского форварда с «Галатасараем» истекает в июне, к тому же он не получает достаточно игрового времени в команде.