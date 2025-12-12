Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.61
П2
22.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
1
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
5.50
П2
42.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
2
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.44
П2
16.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
2
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
7.10
П2
42.00
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.85
П2
11.50
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.37
П2
4.24

«Галатасарай» хочет подписать Рюдигера зимой. 32-летний защитник «Реала» открыт для предложений

Антонио Рюдигер привлек внимание «Галатасарая».

Источник: Спортс"

Продление контракта 32-летнего защитника с «Реалом» остается под вопросом. Действующее соглашение рассчитано до конца сезона.

По данным As cо ссылкой на турецкую газету Fanatik, «Галатасарай» сосредоточен на подписании Рюдигера во время зимнего трансферного окна. Немецкий защитник — главный кандидат на усилие клуба, заинтересовавший тренера Окана Бурука благодаря своему опыту.

Утверждается, что футболист открыт для предложений. «Галатасарай», вероятно, сначала проведет переговоры с ним, а затем представит свое предложение «Реалу».