«Галатасарай» хочет подписать Рюдигера зимой. 32-летний защитник «Реала» открыт для предложений

Продление контракта 32-летнего защитника с «Реалом» остается под вопросом. Действующее соглашение рассчитано до конца сезона.
По данным As cо ссылкой на турецкую газету Fanatik, «Галатасарай» сосредоточен на подписании Рюдигера во время зимнего трансферного окна. Немецкий защитник — главный кандидат на усилие клуба, заинтересовавший тренера Окана Бурука благодаря своему опыту.
Утверждается, что футболист открыт для предложений. «Галатасарай», вероятно, сначала проведет переговоры с ним, а затем представит свое предложение «Реалу».