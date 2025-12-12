Ричмонд
Матвей Сафонов: «Забылись ощущения от игр через 2−3 дня. Одно дело готовиться и быть на замене, а другое — играть. Посмотрим, нужно ли привыкать к такому режиму»

Матвей Сафонов высказался после матчей за «ПСЖ».

Источник: Спортс"

Россиянин ранее провел два матча подряд — против «Ренна» (5:0) и «Атлетика» (0:0).

"Привет ?.

Если честно, уже забылись ощущения от игр через 2−3 дня. Одно дело готовиться и быть на замене, а другое — готовиться и играть??. Посмотрим нужно ли привыкать к такому режиму??‍♂️?.

Не вернулся с постом после игры, так как голова занята восстановлением и мыслями о следующей.

На матчи Лиги 1 обычно ездим одним днем. Но на матчи лч мы прилетаем за день и улетаем на утро после. Так что у нас всего сутки дома и завтра опять в дорогу??‍♂️.

Причем после матча вернемся на пол дня в Париж и полетим в Катар на межконтинентальный кубок?.

Но все это, естественно, уже после.

Сейчас в мыслях только завтрашний день и Метц???", — написал Сафонов в телеграме.

