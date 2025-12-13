Алексей Миранчук объяснил, почему брат Антон не заиграл в Швейцарии: «Все-таки Европа закаляет»

«Я знаю, что Антон — творческая личность, творческий игрок. Все-таки Европа она закаляет. Нужен один год, чтобы адаптироваться и понять, как все происходит. Антон год там был и уехал. Но думаю, следующий год был бы другой, и мы все это бы увидели. У него все есть для игрока, который созидает, умеет увидеть-исполнить.



Но все-таки европейский футбол агрессивный, жесткий, неуступчивый. И Антоха с этим столкнулся. И принял решение вернуться. Но если бы он остался, то было бы все по-другому», — заявил Миранчук в интервью «Коммент. Шоу».