Алексей Миранчук объяснил, почему брат Антон не заиграл в Швейцарии: «Все-таки Европа закаляет»

Российский полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, почему его брат-близнец Антон Миранчук не стал звездой в чемпионате Швейцарии.

Источник: РИА "Новости"

В 2024—2025 годах Антон Миранчук выступал за швейцарский «Сьон», однако в августе перебрался в московское «Динамо».

«Я знаю, что Антон — творческая личность, творческий игрок. Все-таки Европа она закаляет. Нужен один год, чтобы адаптироваться и понять, как все происходит. Антон год там был и уехал. Но думаю, следующий год был бы другой, и мы все это бы увидели. У него все есть для игрока, который созидает, умеет увидеть-исполнить.

Но все-таки европейский футбол агрессивный, жесткий, неуступчивый. И Антоха с этим столкнулся. И принял решение вернуться. Но если бы он остался, то было бы все по-другому», — заявил Миранчук в интервью «Коммент. Шоу».

В нынешнем сезоне 30-летний Антон Миранчук провел за «Динамо» 11 матчей и отдал 3 голевые передачи.