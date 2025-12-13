Аршавин подтвердил урезание бюджета в «Зените», но заявил, что российские футболисты не будут играть больше

— Герман Ткаченко сказал, что «Зенит» перешел в режим экономии с приходом Зырянова. Это правда?
— Да.
— В чем проявляется?
— В урезании бюджета.
— Это говорит о том, что русские будут больше играть?
— Неа, — сказал Аршавин.
Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин подтвердил урезание бюджета в клубе.
