Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.85
П2
11.50
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.37
П2
4.24
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
4
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2

Аршавин подтвердил урезание бюджета в «Зените», но заявил, что российские футболисты не будут играть больше

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин подтвердил урезание бюджета в клубе.

Источник: Спортс"

— Герман Ткаченко сказал, что «Зенит» перешел в режим экономии с приходом Зырянова. Это правда?

— Да.

— В чем проявляется?

— В урезании бюджета.

— Это говорит о том, что русские будут больше играть?

— Неа, — сказал Аршавин.