Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.85
П2
11.00
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.37
П2
4.24
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.93
П2
3.52
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.31
П2
4.56
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.37
П2
4.47
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.47
П2
4.06
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.04
П2
5.25
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.35
П2
4.64
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.13
П2
3.18
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.88
П2
4.18
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.36
П2
2.13
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.58
П2
1.97
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.40
П2
5.00
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.22
X
8.00
П2
13.00
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
4
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2

Роналду может сняться в «Форсаже»

Вин Дизель рассказал, что для Роналду написана роль в кинофраншизе «Форсаж».

Источник: Соцсети

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Американский актер и продюсер Вин Дизель сообщил о создании роли для пятикратного обладателя «Золотого мяча» португальского футболиста Криштиану Роналду в рамках кинофраншизы «Форсаж».

В феврале 2024 года Дизель в своих социальных сетях намекнул, что 11-я часть франшизы, премьера которой запланирована на апрель 2027 года, станет заключительной. В пятницу актер опубликовал совместную фотографию с португальским футболистом.

«Все спрашивали, будет ли он в “Форсаже”. Должен сказать, он крут. Мы написали для него роль», — сообщил актер в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Роналду 40 лет. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. С января 2023-го португалец выступает за саудовский «Аль-Наср», до этого он играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».