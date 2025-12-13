Роналду может сняться в «Форсаже»

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Американский актер и продюсер Вин Дизель сообщил о создании роли для пятикратного обладателя «Золотого мяча» португальского футболиста Криштиану Роналду в рамках кинофраншизы «Форсаж».
В феврале 2024 года Дизель в своих социальных сетях намекнул, что 11-я часть франшизы, премьера которой запланирована на апрель 2027 года, станет заключительной. В пятницу актер опубликовал совместную фотографию с португальским футболистом.
«Все спрашивали, будет ли он в “Форсаже”. Должен сказать, он крут. Мы написали для него роль», — сообщил актер в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Роналду 40 лет. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. С января 2023-го португалец выступает за саудовский «Аль-Наср», до этого он играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».