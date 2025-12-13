Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.85
П2
11.00
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.37
П2
4.24
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.93
П2
3.52
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.31
П2
4.56
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.37
П2
4.47
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.47
П2
4.06
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.04
П2
5.25
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.35
П2
4.64
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.13
П2
3.18
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.88
П2
4.18
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.36
П2
2.13
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.58
П2
1.97
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.40
П2
5.00
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.22
X
8.00
П2
13.00
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
4
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2

Невеста Миранчука раскритиковала американцев и жизнь в США: «Лицемерие — национальное качество!»

Елена Максимова, невеста российского футболиста Алексея Миранчука, играющего за команду «Атланта Юнайтед» в MLS (профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде), раскритиковала американцев и жизнь в Америке.

Источник: Соцсети

Вчера, 12 декабря, в «Коммент. Шоу» вышло интервью с Миранчуком, где была затронута в том числе тема жизни в США.

«Сегодня посмотрела “Коммент. Шоу” с Лешей и, если честно, офигела, как тема фигового уровня жизни в Америке не раскрыта!!! Еду даже сравнивать нельзя! Все дико дорого, и ладно бы просто дорого, было бы за что! Сервис ужасный, качество ужасное! Люди не эмпатичные, лицемерие — национальное качество! Перенимать из футбольных фишек нечего) Никто там футбол не понимает, все приходят съесть попкорн и поглазеть. В общем, из плюсов — климат и любовь к своей культуре везде и всегда!» — написала Елена в своем телеграм-канале.

Отметим, что это не первый раз, когда невеста Миранчука критикует Америку. В июне она писала: «Если честно, я в ужасе. Хочется верить, вернемся в Москву не полностью больные». В ноябре сообщалось, что невеста футболиста сборной России высмеяла Америку, в которой они живут: реальность не совпала с ожиданиями.