Невеста Миранчука раскритиковала американцев и жизнь в США: «Лицемерие — национальное качество!»

«Сегодня посмотрела “Коммент. Шоу” с Лешей и, если честно, офигела, как тема фигового уровня жизни в Америке не раскрыта!!! Еду даже сравнивать нельзя! Все дико дорого, и ладно бы просто дорого, было бы за что! Сервис ужасный, качество ужасное! Люди не эмпатичные, лицемерие — национальное качество! Перенимать из футбольных фишек нечего) Никто там футбол не понимает, все приходят съесть попкорн и поглазеть. В общем, из плюсов — климат и любовь к своей культуре везде и всегда!» — написала Елена в своем телеграм-канале.