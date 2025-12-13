Невеста Миранчука раскритиковала американцев и жизнь в США: «Лицемерие — национальное качество!»

Вчера, 12 декабря, в «Коммент. Шоу» вышло интервью с Миранчуком, где была затронута в том числе тема жизни в США.
«Сегодня посмотрела “Коммент. Шоу” с Лешей и, если честно, офигела, как тема фигового уровня жизни в Америке не раскрыта!!! Еду даже сравнивать нельзя! Все дико дорого, и ладно бы просто дорого, было бы за что! Сервис ужасный, качество ужасное! Люди не эмпатичные, лицемерие — национальное качество! Перенимать из футбольных фишек нечего) Никто там футбол не понимает, все приходят съесть попкорн и поглазеть. В общем, из плюсов — климат и любовь к своей культуре везде и всегда!» — написала Елена в своем телеграм-канале.
Отметим, что это не первый раз, когда невеста Миранчука критикует Америку. В июне она писала: «Если честно, я в ужасе. Хочется верить, вернемся в Москву не полностью больные». В ноябре сообщалось, что невеста футболиста сборной России высмеяла Америку, в которой они живут: реальность не совпала с ожиданиями.