Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.85
П2
11.50
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.37
П2
4.24
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.93
П2
3.52
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.31
П2
4.56
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.37
П2
4.47
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.47
П2
4.06
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
4
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2

Алексей Миранчук об Антоне в «Сьоне»: «Европейский футбол агрессивный, жесткий. Он с этим столкнулся и решил вернуться»

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, почему его брат Антон Миранчук покинул «Сьон». В августе хавбек перешел в «Динамо».

Источник: Спортс"

"Я знаю, что Антон творческая личность, творческий игрок. Все-таки Европа — она закаляет. Нужен один год, чтобы адаптироваться и понять, как все происходит. Антон год там был и уехал. Но, думаю, следующий год был бы другой, и мы все это бы увидели. У него все есть для игрока, который созидает, умеет увидеть и исполнить.

Но все-таки европейский футбол агрессивный, жесткий, неуступчивый. И Антоха с этим столкнулся. И принял решение вернуться. Но если бы он остался, то было бы все по-другому«, — сказал Миранчук в эфире “Коммент. Шоу”.