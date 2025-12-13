«Мец» — «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:00

Матч пройдет на «Стад Сен-Симфорьен».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 21:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Таблица чемпионата Франции.
Статистика чемпионата Франции.
«ПСЖ» сыграет в гостях с «Мецем» в 16-м туре Лиги 1.
Матч пройдет на «Стад Сен-Симфорьен».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 21:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Таблица чемпионата Франции.
Статистика чемпионата Франции.