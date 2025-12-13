Для Роналду подготовили роль в «Форсаже». Об этом сообщил Вин Дизель

«Все спрашивали, будет ли он [Роналду] в “Форсаже”… Должен сказать, что это реально. Мы написали для него роль», — написал Дизель в соцсетях.
Сообщалось, что в 2026 году выйдет 11-я часть «Форсажа», а этот фильм станет последним во франшизе.
Американский актер и продюсер Вин Дизель сообщил, что для форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду написали роль в новом фильме франшизы «Форсаж».
«Все спрашивали, будет ли он [Роналду] в “Форсаже”… Должен сказать, что это реально. Мы написали для него роль», — написал Дизель в соцсетях.
Сообщалось, что в 2026 году выйдет 11-я часть «Форсажа», а этот фильм станет последним во франшизе.